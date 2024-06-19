Англія

Новий керманич Ліверпуля поділився враженнями від спілкування зі своїм попередником.

Новий головний тренер Ліверпуля Арне Слот розповів, чому саме йому було важливо поспілкуватися з Юргеном Клоппом, який очолював команду протягом 9 років, передає офіційний сайт "червоних".

Арне Слот: прикордонний "священик",

народжений для тренерської роботи

Нідерландський спеціаліст зазначив, що німецький колега дав йому більш ніж кілька хороших порад, а також відповів, чи є подібності між їхніми стилями.

"Я робив те саме в своїх колишніх клубах [про спілкування з попередниками], коли починав там. Думаю, що коли хтось працював у клубі протягом дев'яти років, був таким успішним, ти хочеш знати все про це від нього, дізнатися дещо про гравців – хоча я вважаю, що також важливо сформувати свою власну думку з цього приводу. Отже, ти можеш використовувати всю цю інформацію, яку він має, тому що він дуже добре працював, не лише з точки зору результатів. Думаю, всі побачили на його прощанні з клубом, а також роками до цього, наскільки він популярний.

Він дав мені більш ніж кілька хороших порад. Проте, найбільше я б виділив те, що він був дуже радий за мене і що – я думаю, він також казав це в ЗМІ – відтепер він стане моїм найбільшим шанувальником, тому що він підтримує Ліверпуль. Ми бачимо подібне не дуже часто. Отже, це багато каже про його характер, а також про те, як він упорався з цією ситуацією.

Я думаю, що подібності між нашими стилями є, і я думаю, що це є однією з причин, чому я прийшов, тому що я думаю, що Ліверпуль шукав, можливо, не ідентичний Клоппу типаж, але я думаю, що якщо щось було успішним [із] певним способом гри, тобі хотілося б продовжити це. Мабуть, це одна з причин, чому вони звернули увагу на мене.

Так, це мій стиль, але я думаю, що це стиль багатьох сучасних тренерів зараз: нас усіх трохи надихало суперництво між Манчестер Сіті та Ліверпулем. Ми всі надихалися Гвардіолою та Клоппом, і я думаю, що у великому клубі, як раніше у Феєноорді, це, мабуть, єдиний стиль, який можна використовувати – багато володіти м'ячем, мати багато енергії. Однак, я також думаю, що тепер є порівняння між клубом, який я покинув, і клубом, в якому я буду працювати. Уболівальники обох клубів люблять бачити команду, яка хоче зробити все, щоб виграти матч, і якщо ситуація важка, вони намагаються зробити все, щоб переломити гру, і я думаю, що Ліверпуль робив це багато разів, і я думаю, що це також багато разів робив мій колишній клуб Феєнорд", — заявив 45-річний Слот.

Нагадаємо, Ліверпуль офіційно представив Арне сьогодні, 19 червня.