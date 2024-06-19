Нідерландець керуватиме "червоними" від початку сезону-2024/25.
Арне Слот, фото Ліверпуль
19 червня 2024, 19:32
Арне Слот був офіційно представлений в якості нового головного тренера Ліверпуля, передає офіційний сайт клубу АПЛ.
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Раніше не повідомлялося, якою є тривалість контракту з 45-річним спеціалістом, проте за даними відомого інсайдера Фабріціо Романо Слот працюватиме з "червоними" щонайменше протягом трьох сезонів. Приступити до роботи нідерландець має 1 червня.
На посаді керманича Ліверпуля Слот замінив Юргена Клоппа. Німець повідомив про своє рішення ще наприкінці січня цього року.
У Феєнорді, який раніше очолював Арне, нещодавно оголосили про призначення нового головного тренера.