Арне Слот був офіційно представлений в якості нового головного тренера Ліверпуля, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Арне Слот: прикордонний "священик",

народжений для тренерської роботи

Раніше не повідомлялося, якою є тривалість контракту з 45-річним спеціалістом, проте за даними відомого інсайдера Фабріціо Романо Слот працюватиме з "червоними" щонайменше протягом трьох сезонів. Приступити до роботи нідерландець має 1 червня.

