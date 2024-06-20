Англія

Нестаріючий фланговий гравець ще на рік залишиться в клубі.

Англійський фланговий захисник Ешлі Янг за часи своєї тривалої професійної кар’єри вже встиг багато чого побачити в реаліях Прем’єр-ліги та італійської Серії A, коли виступав зокрема за міланський Інтер.

Наразі ж 38-річний виконавець є футболістом Евертона, проте вже незабаром його контракт із клубом має добігти до завершення.

Однак останній рік, який досвідчений англієць провів у складі "ірисок" продемонстрував, що він ще не вичерпав свій потенціал, тож у клубі вирішили найближчим часом уже ж таки оформити нову угоду.

Янг має підписати контракт до 2025 року.

За сезон Ешлі відіграв 34 матчі та забив один м’яч.