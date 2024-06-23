Англія

Клуб із Ліверпуля зможе на цьому непогано заробити.

Англійський нападник Евертона Домінік Калверт-Льюїн своїми виступами в минулому сезоні не вразив Гарета Саутгейта настільки, щоб претендувати на місце в складі збірної на чемпіонаті Європи-2024.

Саме тому 27-річний виконавець наразі намагається розібратись із подальшою долею власних клубних виступів.

У "ірисках" Калверт-Льюїн перебуває вже майже вісім років і за цей час устиг стати невід’ємною складової колективу не за одного тренера.

Але цього трансферного вікна Евертону потрібні гроші, тож його провідні гравці також перебувають на трансферному ринку.

Зокрема, і Калверт-Льюїн, якого оцінили аж у 40 млн євро.

Утім, така сума не злякала Ньюкасл і вже найближчим часом "сороки" прагнуть завершити перехід англійця.

Домінік за сезон провів 38 матчів, забив вісім голів та віддав три гольові передачі.