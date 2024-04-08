Англія

У клубі розглядають можливість продати форварда наступного літа.

Евертон назвав ціну, за яку може продати Домініка Калверта-Льюїна — повідомляє ресурс Football Insider.

Можливі кандидати муситимуть віддати принаймні 40 мільйонів фунтів. Наразі невідомо, чи даний трансфер відбудеться влітку.

У складі англійської команди Домінік виступає з 2016 року, коли перейшов з Шеффілд Юнайтед. Також в нього є 11 матчів за збірну Англії. З Евертона можуть знову зняти бали.

Цього сезону 27-річний гравець провів 33 матчі в усіх можливих турнірах, забив 6 голів і віддав 2 асисти.