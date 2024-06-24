Захисник Челсі та збірної Іспанії прокоментував чутки довкола себе.
Марк Кукурелья, Getty Images
24 червня 2024, 11:41
Іспанський універсал Марк Кукурелья нині в складі своєї національної збірної бере участь у чемпіонаті Європи-2024 в Німеччині.
А тим часом на клубному рівні преса дедалі частіше стала пов’язувати гравця з потенційним повернення до Ла Ліги. При чому — одразу до каталонської Барселони чи мадридського Реала.
Цікаво, що 25-річний іспанець завершував підготовку до "дорослого" футболу саме в Ла Масії, проте тоді ж на нього претендував і колектив "вершкових".
Сам Кукурелья наступним чином прокоментував останні чутки довкола себе:
"Дійсно, певні розмови тоді були, але я й сам мало що знаю з цього приводу. Намагаюся не слухати якісь речі, якщо вони й близько не можуть відбутись.
Якщо почати слухати все, що про тебе говорять у пресі, ти з’їдаєш собі голову швидше, аніж зможеш зробити щось корисне на полі. І це розмови взагалі не залежить від тебе.
До мене доходили чутки, що є зацікавленість різних клубів, але я насправді мало що знаю з цього приводу. Я не втручаюсь, допоки не з’явиться конкретна пропозиція.
Повернутись до Барселони? Станом на сьогодні, я навіть не думаю про це, цього немає в моїх планах на найближчий час. Я думаю, що з Барселоною для мене покінчено.
Ніколи не знаєш, що може статися, але я про цю можливість навіть і не думаю. У мене були важкі етапи в Челсі, але тут я щасливий і моя сім'я почувається комфортно", — заявив іспанський виконавець.
Нагадаємо, що Челсі влітку 2022 року заплатив за Кукурелью 65,3 млн євро Брайтону.