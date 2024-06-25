Англія

38-річний футболіст залишиться на Гудісон Парку.

Евертон оголосив про продовження контракту із захисником Ешлі Янгом.

38-річний футболіст поставив підпис під новою однорічною угодою з "ірисками", до червня 2025 року.

Янг — колишній гравець збірної Англії з 39 матчами за національну команду. На клубному рівні, крім Евертона, виступав за Вотфорд, Астон Віллу, Манчестер Юнайтед та Інтер.

У сезоні-2023/24 Янг провів 34 матчі за Евертон у всіх турнірах: на його рахунку 1 гол.