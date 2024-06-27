24-річний футболіст навряд чи опиниться у складі "шпор".
КОНОР ГАЛЛАГЕР, GETTY IMAGES
27 червня 2024, 23:57
Тоттенгему доведеться відмовитися від підписання півзахисника Челсі Конора Галлахера.
24-річний футболіст цікавий "шпорам" ще з минулого року, проте Челсі не поспішає йти на поступки, незважаючи на важку ситуацію з контрактом свого вихованця.
За інформацією журналіста Тома Елнутта, Тоттенгем, як і раніше, хотів би переманити хавбека збірної Англії до своїх лав, але практично точно відмовиться від цієї ідеї, якщо "сині" не знизять запит.
Керівництво Челсі оцінює Конора Галлагера в 50 млн фунтів стерлінгів (59 млн євро), хоча чинний трудовий договір гравця закінчується вже через рік.
Раніше повідомлялося, що Челсі готовий повторити "кейс Маунта" у разі продажу Галлагера в Тоттенгем чи Астон Віллу.