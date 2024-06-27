Англія

24-річний футболіст навряд чи опиниться у складі "шпор".

Тоттенгему доведеться відмовитися від підписання півзахисника Челсі Конора Галлахера.

24-річний футболіст цікавий "шпорам" ще з минулого року, проте Челсі не поспішає йти на поступки, незважаючи на важку ситуацію з контрактом свого вихованця.

За інформацією журналіста Тома Елнутта, Тоттенгем, як і раніше, хотів би переманити хавбека збірної Англії до своїх лав, але практично точно відмовиться від цієї ідеї, якщо "сині" не знизять запит.

Керівництво Челсі оцінює Конора Галлагера в 50 млн фунтів стерлінгів (59 млн євро), хоча чинний трудовий договір гравця закінчується вже через рік.

Раніше повідомлялося, що Челсі готовий повторити "кейс Маунта" у разі продажу Галлагера в Тоттенгем чи Астон Віллу.