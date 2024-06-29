Англія

Черговий трансфер "синіх" на перспективу.

Лондонський Челсі оформив трансфер 18-річного вінгера Омарі Келлімана з Астон Вілли. Про це повідомляє офіційний сайт "пенсіонерів".

Келліман з Челсі уклав контракт, розрахований на шість років з опцією продовження ще на один рік.

"Це фантастика — стояти тут, як гравець Челсі. Це величезний клуб із дивовижною історією, тож чудово приєднатися до нього. Це точно мрія, що збулася. Я в захваті від того, що одягнув цю футболку, і з нетерпінням чекаю початку моєї кар'єри у новому клубі", — сказав північноірландський футболіст на презентації.

Раніше The Athletic повідомляв, що Челсі заплатить близько 19 млн. фунтів стерлінгів Астон Віллі за юного вундеркінда.

Омарі Келліман загалом відіграв за "Вілланів" шість матчів та зробив одну результативну передачу.