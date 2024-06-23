Англія

"Сині" збираються посилитися 18-річним Омарі Келліманом.

Атакуючий півзахисник Астон Вілли Омарі Келліман невдовзі може стати гравцем Челсі, передає видання The Athletic.

Очікується, що лондонці віддадуть за 18-річного англійця близько 19 мільйонів фунтів стерлінгів. Клубам ще потрібно узгодити деякі деталі, після чого Келліман має пройти медичне обстеження.

До Астон Вілли гравець приєднався в березні 2022 року. Дербі Каунті за свого вихованця тоді отримав лише 725 тисяч євро.

У сезоні-2023/24 півзахисник узяв участь у 6 матчах Астон Вілли в усіх турнірах, відзначившись асистом. У 14 поєдинках за Астон Віллу U-21 Келліман протягом минулої кампанії забив 8 голів.

Раніше повідомлялося, що захисник Челсі Ян Матсен поповнить склад бірмінгемців. Колектив Унаї Емері також утратив півзахисника Тіма Айрогбунама, який перебрався до Евертона.