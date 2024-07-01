Англія

Англійський вінгер приєднався до "трактористів".

Іпсвіч Таун на своєму офіційному сайті оголосив про повноцінне підписання правого вінгера Омарі Гатчінсона, права на якого раніше належали лондонському Челсі.

20-річний ямайський нападник перейшов до табору "трактористів" на постійній основі, підписавши довгостроковий контракт на п'ять років.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Омарі грав за Іпсвіч на правах оренди та допоміг клубу досягти підвищення в англійську Прем'єр-лігу.

У минулому сезоні вихованець лондонського Арсеналу провів 50 матчів, в яких він забив 11 голів та віддав 4 результативні передачі.