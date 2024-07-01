Англієць переїжджає до Бірмінгему.
Барклі, getty images
01 липня 2024, 18:45
Англійський півзахисник Росс Барклі переходить до Астон Вілли. Про це повідомляє офіційний сайт Лутон Таун.
"Для всіх нас, вболівальників Лутон Таун, спостерігати за гравцем такого рівня і класної грації, як Росс Барклі, на полі Кенілворт Роуд було абсолютною радістю.
Ми дякуємо йому за службу футбольному клубу за той короткий час, що він тут був, і бажаємо йому всіляких успіхів на Вілла Парк і в майбутньому", — сказав генеральний директор Лутон Таун Гері Світ.
Деталі угоди не розголошуються, але раніше Фабріціо Романо повідомляв, що трансфер гравця "Вілланам" обійдеться в п'ять мільйонів євро.
Минулого сезону Росс Барклі відіграв за Лутон 37 матчів, забив п'ять голів та віддав шість результативних передач.