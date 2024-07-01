Англія

Англієць переїжджає до Бірмінгему.

Англійський півзахисник Росс Барклі переходить до Астон Вілли. Про це повідомляє офіційний сайт Лутон Таун.

"Для всіх нас, вболівальників Лутон Таун, спостерігати за гравцем такого рівня і класної грації, як Росс Барклі, на полі Кенілворт Роуд було абсолютною радістю.

Ми дякуємо йому за службу футбольному клубу за той короткий час, що він тут був, і бажаємо йому всіляких успіхів на Вілла Парк і в майбутньому", — сказав генеральний директор Лутон Таун Гері Світ.

Деталі угоди не розголошуються, але раніше Фабріціо Романо повідомляв, що трансфер гравця "Вілланам" обійдеться в п'ять мільйонів євро.

Минулого сезону Росс Барклі відіграв за Лутон 37 матчів, забив п'ять голів та віддав шість результативних передач.