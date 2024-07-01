Англія

Скандальний англієць повертається на Олд Траффорд.

22-річний вінгер Мейсон Грінвуд, який виступав у сезоні-2023/2024 за іспанський Хетафе на правах оренди, повернувся в Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

Майбутнє Грінвуда ще не вирішено, але відомо, що на нього претендують декілька європейських футбольних клубів - Ювентуса, Лаціо, Валенсія, Марсель та Фенербахче.

Чинний контракт гравця з МЮ розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.

Минулого сезону Мейсон Грінвуд відіграв за Хетафе 36 матчів, забив десять голів та віддав шість результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Грінвуд став найкращим гравцем сезону-2023/24 в складі Хетафе.