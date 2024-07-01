Скандальний англієць повертається на Олд Траффорд.
Грінвуд, getty images
01 липня 2024, 20:23
22-річний вінгер Мейсон Грінвуд, який виступав у сезоні-2023/2024 за іспанський Хетафе на правах оренди, повернувся в Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.
Майбутнє Грінвуда ще не вирішено, але відомо, що на нього претендують декілька європейських футбольних клубів - Ювентуса, Лаціо, Валенсія, Марсель та Фенербахче.
Чинний контракт гравця з МЮ розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.
Минулого сезону Мейсон Грінвуд відіграв за Хетафе 36 матчів, забив десять голів та віддав шість результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Грінвуд став найкращим гравцем сезону-2023/24 в складі Хетафе.