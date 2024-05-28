Англієць отримав локальну нагороду.
МЕЙСОН ГРІНВУД, GETTY IMAGES
28 травня 2024, 16:26
Нападник Мейсон Грінвуд був визнаний найкращим футболістом Хетафе за підсумками сезону. Фото англійця з нагородою опублікувала пресслужба клубу.
У сезоні-2023/24 Грінвуд провів за Хетафе 36 офіційних матчів, у яких записав на свій рахунок десять голів і шість результативних передач на партнерів.
За Хетафе Грінвуд виступав в оренді. Права на 22-річного футболіста належать Манчестер Юнайтед.
Фахівці авторитетного порталу Transfermarkt оцінюють Грінвуда в 15 мільйонів євро.
Раніше в Хетафе говорили про намір зберегти Мейсона Грінвуда в команді на наступний сезон.