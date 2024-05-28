Нападник Мейсон Грінвуд був визнаний найкращим футболістом Хетафе за підсумками сезону. Фото англійця з нагородою опублікувала пресслужба клубу

У сезоні-2023/24 Грінвуд провів за Хетафе 36 офіційних матчів, у яких записав на свій рахунок десять голів і шість результативних передач на партнерів. 

За Хетафе Грінвуд виступав в оренді. Права на 22-річного футболіста належать Манчестер Юнайтед. 

Фахівці авторитетного порталу Transfermarkt оцінюють Грінвуда в 15 мільйонів євро. 

Раніше в Хетафе говорили про намір зберегти Мейсона Грінвуда в команді на наступний сезон. 