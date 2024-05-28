Іспанія

Англієць отримав локальну нагороду.

Нападник Мейсон Грінвуд був визнаний найкращим футболістом Хетафе за підсумками сезону. Фото англійця з нагородою опублікувала пресслужба клубу.

У сезоні-2023/24 Грінвуд провів за Хетафе 36 офіційних матчів, у яких записав на свій рахунок десять голів і шість результативних передач на партнерів.

За Хетафе Грінвуд виступав в оренді. Права на 22-річного футболіста належать Манчестер Юнайтед.

Фахівці авторитетного порталу Transfermarkt оцінюють Грінвуда в 15 мільйонів євро.

Раніше в Хетафе говорили про намір зберегти Мейсона Грінвуда в команді на наступний сезон.