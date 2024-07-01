Англія

Англійський хавбек продовжить кар'єру на Стемфорд Брідж.

Центральний півзахисник Лестер Сіті Кірнан Дьюзбері-Голл незабаром офіційно стане гравцем лондонського Челсі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби підписали усі документи щодо трансферу 25-річного англійця.

Зазначається, що Челсі заплатить за Кірнана за 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

У минулому сезоні Кірнан Дьюзбері-Голл провів за Лестер 49 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 12 голів та віддав 15 результативних передач.