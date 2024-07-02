Англія

Інтерес до 22-річного футболіста виявляють Арсенал і Челсі.

Захисник Болоньї Рікардо Калафіорі відкритий до того, щоб перебратися в англійську Прем'єр-лігу.

За інформацією від журналіста Грема Бейлі, якщо туринський Ювентус не зможе укласти угоду з Болоньєю, італієць буде готовий до трансферу в закордонний чемпіонат.

Раніше в Болоньї заявили, що воліють продати Калафіорі в іноземну команду, а не посилювати конкурентів у Серії А. З Рікардо були пов'язані такі клуби, як Арсенал і Челсі.

22-річний Калафіорі раніше оцінювався в суму близько 50-60 мільйонів євро. Рікардо виступав за збірну Італії на Євро-2024, але його команда вже вилетіла на стадії 1/8 фіналу.