Англія

У 22-річного футболіста є кілька варіантів.

Нападник Армандо Броя може покинути Челсі в літнє трансферне вікно. 22-річний футболіст повідомив, що у нього є варіанти в інших країнах і клубах.

"Це правда, у мене є пропозиції з Серії А, Бундесліги та АПЛ. Залишитися в Челсі? Це теж варіант, у мене все ще є чинний контракт", — сказав Броя RTV Klan.

Армандо Броя має з Челсі контракт, розрахований до середини 2028 року.

У другій частині сезону-2023/24 албанський футболіст виступав за Фулгем на тимчасовій основі.

Додамо, що фахівці авторитетного порталу Transfermarkt оцінюють Армандо Брою в 22 мільйони євро.