25-річний футболіст продовжить кар'єру на Стемфорд Брідж.
КІРНАН ДЬЮЗБЕРІ-ГОЛЛ, GETTY IMAGES
02 липня 2024, 17:33
Челсі оголосив про перехід центрального півзахисника Лестер Сіті Кірнана Дьюсбері-Голла.
25-річний футболіст підписав із лондонським клубом контракт на 5 років з опцією продовження ще на один рік.
Раніше повідомлялося, що сума трансферу Дьюсбері-Голла складе 30 млн фунтів.
У минулому сезоні Дьюсбері-Голл провів 44 матчі в Чемпіоншипі, забив 12 голів і віддав 14 результативних передач.
Лестер посів перше місце в Чемпіоншипі-2023/24 і вийшов в АПЛ. Командою керував Енцо Мареска, який нещодавно став новим головним тренером Челсі.