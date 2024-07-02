Англія

25-річний футболіст продовжить кар'єру на Стемфорд Брідж.

Челсі оголосив про перехід центрального півзахисника Лестер Сіті Кірнана Дьюсбері-Голла.

25-річний футболіст підписав із лондонським клубом контракт на 5 років з опцією продовження ще на один рік.

Раніше повідомлялося, що сума трансферу Дьюсбері-Голла складе 30 млн фунтів.

У минулому сезоні Дьюсбері-Голл провів 44 матчі в Чемпіоншипі, забив 12 голів і віддав 14 результативних передач.

Лестер посів перше місце в Чемпіоншипі-2023/24 і вийшов в АПЛ. Командою керував Енцо Мареска, який нещодавно став новим головним тренером Челсі.