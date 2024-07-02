Англія

Бельгійський хавбек також погодився на трансфер.

Центральний півзахисник лондонського Арсеналу Альберт Самбі Локонга, який в минулому сезоні виступав на правах оренди за Лутон, з великою ймовірністю залишить англійську Прем'єр-лігу цього літа.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "каноніри" погодилися остаточно розлучитися з 24-річним бельгійцем, і зараз лондонський клуб веде переговори з іспанською Севільєю щодо розміру пункту про викуп гравця на постійній основі.

Зазначається, що сам Локонга вже дав "зелене світло" на свій трансфер до Севільї.

У минулому сезоні Локонга через травми провів за Лутон Таун лише 17 матчів у рамках АПЛ (1310 хвилин), в яких він забив один гол та віддав три асисти. Також на рахунку бельгійця було два неповних матчі у Кубку Англії.

Зазначимо, що свій останній матч у футболці Арсеналу Самбі провів ще на початку 2023 року, після чого були оренди в Крістал Пелес та Лутон.