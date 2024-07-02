Італійський центрбек може перебратися до АПЛ.
Ріккардо Калафіорі, Getty Images
02 липня 2024, 21:50
Центральний захисник Болоньї та збірної Італії Ріккардо Калафіорі може влітку перебратися до англійської Прем'єр-ліги, оскільки лондонські Арсенал та Челсі зберігають предметний інтерес до гравця. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, обидва клуби робили запит щодо фінансових умов для підписання 22-річного італійця.
Зазначається, що потенційний продаж Калафіорі буде "дорогим", оскільки 50% від цієї угоди має отримати Базель.
Журналіст стверджує, що Калафіорі дав "зелене світло" на перехід до Ювентуса, проте Болонья віддає перевагу продати свого гравця за кордон.