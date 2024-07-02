Англія

Італійський центрбек може перебратися до АПЛ.

Центральний захисник Болоньї та збірної Італії Ріккардо Калафіорі може влітку перебратися до англійської Прем'єр-ліги, оскільки лондонські Арсенал та Челсі зберігають предметний інтерес до гравця. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, обидва клуби робили запит щодо фінансових умов для підписання 22-річного італійця.

Зазначається, що потенційний продаж Калафіорі буде "дорогим", оскільки 50% від цієї угоди має отримати Базель.

Журналіст стверджує, що Калафіорі дав "зелене світло" на перехід до Ювентуса, проте Болонья віддає перевагу продати свого гравця за кордон.