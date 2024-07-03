Англія

У контракті англійського хавбека є відступні у розмірі 40 мільйонів фунтів стерлінгів.

Центральний півзахисник лондонського Челсі Карні Чуквуемека не розглядається його клубом як варіант із орендою в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, в контракті 20-річного англійця є пункт про відступні у розмірі 40 мільйонів фунтів стерлінгів, тоді як боси "пенсіонерів" наполягають на тому, що вони не будуть розглядати варіанти із орендою гравця.

Таким чином, якщо Чуквуемека залишить Челсі цього літа, то це має бути повноцінний трансфер.

У минулому сезоні Карні провів за лондонський клуб всього 254 хвилини в 12 матчах, в яких він забив 2 голи та віддав 1 асист.