Англія

Коментар від півзахисника стосовно виступів екс-товаришів по команді.

Ілкай Гюндоган висловив думку стосовно виступів Родрі та Ламіне Ямаля.

"Ямаля робить особливим те, що він грає на дуже високому рівні вже у свої 16 років", — цитує півзахисника офіційний сайт УЄФА.

"Справжня насолода – стежити за тим, як він грає, який дорослий футбол він показує. Звичайно, йому ще доведеться багато чого навчитися. Але у свої 16 він уже вміє так, що просто дивуєшся.

Зараз Родрі входить до двох-трьох найкращих опорників у світі. Може, він і є найкращим. Йому завжди можна зробити передачу, він завжди готовий до цього. Він майже завжди ухвалює правильні рішення і майже ніколи не втрачає м’яч. У своєму складі його хотіли б бачити кожен тренер, кожна команда".

Матч між збірними Іспанії та Німеччини розпочнеться 5 липня о 19:00 за київським часом.