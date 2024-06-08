33-річний футболіст продовжить виступати в нинішній команді.
Ілкай Гюндоган, Getty Images
08 червня 2024, 19:57
Стало відомо, чи покине Барселону німецький півзахисник Ілкай Гюндоган.
Як стверджує Marca, 33-річний футболіст прийняв рішення залишитися в каталонському клубі ще на один сезон, щоб повністю відпрацювати свій контракт.
Раніше тренер Галатасарая Окан Бурук зізнався, що хотів би бачити Гюндогана у своїй команді. Однак хавбек відмовився від трансферу.
Гюндоган приєднався до Барселони минулого літа. За цей час він провів 51 матч, забив п'ять голів і став автором 14 асистів. Чинний контакт півзахисника із "синьо-гранатовими" розрахований до кінця червня 2025 року.
Зазначимо, що портал Transfermarkt оцінює вартість Гюндогана в 15 мільйонів євро.