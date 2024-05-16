Англія

До трійки найкращих увійшли Граніт Джака та Мартін Едегор.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES опублікував рейтинг найвпливовіших футболістів цього сезону.

Оцінка розраховувалася з урахуванням виступів у шести аспектах гри, ігрових хвилин у чемпіонатах та результатів шляхом підрахунку балів кожного за стобальною шкалою.

Найвпливовішим футболістом визнано півзахисника Манчестер Сіті Родрі, який набрав 98,5 балів.

До трійки найкращих увійшли півзахисник Граніт Джака з Баєра (92,3) та капітан Арсеналу Мартін Едегор (89,9).

Також додамо, що до топ-100 найвпливовіших гравців потрапив український нападник Жирони Артем Довбик, який набрав 75,1 балів. Він розташований на 92 місці.

Раніше повідомлялося, що Довбик претендує на звання найкращого гравця сезону в іспанській Ла Лізі.