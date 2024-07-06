Англія

Англієць українського походження перебрався до столиці Англії.

Лондонський Вест Гем оформив трансфер центрального захисника Макса Кілмана з Вулвергемптона. Про це повідомляє офіційний сайт "Молотобійців".

Повідомляється, що 27-річний гравець підписав контракт до 30 червня 2031 року. Сума трансферу не розголошується, але раніше була інформація, що Вест Гем заплатить "Вулвз" 40 млн. фунтів стерлінгів.

"Бути гравцем Вест Гем Юнайтед — приголомшливе почуття. Як тільки я дізнався про інтерес з боку клубу, відразу ж захотів скористатися цією можливістю, тому я дуже радий опинитися тут.

Мені дуже сподобалося працювати з Хуленом (Лопетегі — ред.) під час його роботи у Вулверхемптоні — він першокласний тренер, у якого я багато чому навчився, і я впевнений, що продовжу вдосконалюватися, як гравець під його керівництвом"

Вест Гем — величезний клуб, і я відчуваю, що це природний крок вперед у моїй кар'єрі", — заявив Кілман.

Макс Кілман відіграв за Вулвергемптон шість сезонів, загалом провівши 151 матч за цей клуб.