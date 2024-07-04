Англія

Англієць українського походження змінить клуб в АПЛ.

Центральний захисник Вулвергемптона Макс Кілман найближчим часом стане гравцем Вест Гема. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби у усній формі погодили трансфер 27-річного англійця українського походження. Сума трансферу становитиме близько 40 мільйонів фунтів стерлінгів.

Також наголошується, що сьогодні футболіст має пройти медичне обстеження, після чого поставить підпис під контрактом.

Кілман виступає за "вовків" із літа 2018 року. Минулого сезону він провів 44 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав один асист.