Англія

Гравець збірної Ямайки змінив клубну прописку.

Правий вінгер Боббі Де Кордова-Рід залишив Фулгем і приєднався до Лестер Сіті, передає офіційний сайт "лисиць".

До нового клубу 31-річний ямаєць перебрався на правах вільного агента. Із Лестер Сіті гравець підписав контракт, розрахований на три роки. У Лондоні вінгер провів майже 4,5 роки.

Bobby De Cordova-Reid is here! ✨ pic.twitter.com/tMPzm4k6y5 — Leicester City (@LCFC) July 6, 2024

У сезоні-2023/24 Де Кордова-Рід узяв участь у 41 матчі Фулгема в усіх турнірах, відзначившись 7 голами і 4 асистами. За даними transfermarkt, загалом на його рахунку 32 результативні удари і 18 гольових передач у 209 поєдинках за лондонців у всіх турнірах.