Англія

Один із двох лівих захисників залишить склад "синіх".

У літнє трансферне вікно склад Челсі може змінитися. Згідно з інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, лондонський клуб може покинути один із двох лівих захисників.

У цьому міні-списку перебувають Бен Чілвелл і Марк Кукурелья. Хтось може піти за умови надходження хорошої пропозиції.

27-річний Бен Чілуелл оцінюється фахівцями авторитетного порталу Transfermarkt у 28 мільйонів євро.

25-річний Марк Кукурелья, зі свого боку, оцінюється в 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Челсі завершив минулий чемпіонат Англії на шостій позиції в турнірній таблиці.