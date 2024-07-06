У літнє трансферне вікно склад Челсі може змінитися. Згідно з інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, лондонський клуб може покинути один із двох лівих захисників. 

У цьому міні-списку перебувають Бен Чілвелл і Марк Кукурелья. Хтось може піти за умови надходження хорошої пропозиції. 

27-річний Бен Чілуелл оцінюється фахівцями авторитетного порталу Transfermarkt у 28 мільйонів євро. 

25-річний Марк Кукурелья, зі свого боку, оцінюється в 25 мільйонів євро. 

Нагадаємо, що Челсі завершив минулий чемпіонат Англії на шостій позиції в турнірній таблиці. 