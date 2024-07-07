Англія

Нідерландець може возз'єднатися з Тен Гагом.

Захисник мюнхенської Баварії та збірної Нідерландів Маттейс де Лігт практично погодив особисті умови контракту з Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "Червоних Дияволів" впевнені в успіху угоди з 24-річним футболістом.

Повідомляється, що де Лігт повідомив своєму агенту про бажання перейти в Манчестер Юнайтед. МЮ та Баварія продовжують переговори щодо цього трансферу.

Чинний контракт гравця з мюнхенським клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 65 млн. євро.

У сезоні-2023/24 Маттейс де Лігт узяв участь у 30 матчах Баварії у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та асистом.