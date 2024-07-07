Англія

Нідерландець повертається на Олд Траффорд.

Руд ван Ністелрой стане першим асистентом головного тренера Манчестер Юнайтед Еріка тен Гага. Про це повідомляє нідерландське видання Algemeen Dagblad.

За інформацією джерела, нідерландський фахівець підпише з "Манкуніанцями" трудову угоду терміном на два роки. Наразі ван Ністелрой очікує отримання робочої візи, для того, щоб приступити до роботи в МЮ.

У послугах 48-річного нідерландця також були зацікавлені Бернлі, Брюгге та неназвані клуби з Німеччини та Іспанії. Вони хотіли призначити його головним тренером, але Руд вирішив прийняти пропозицію "Червоних дияволів".