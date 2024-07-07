Нідерландець повертається на Олд Траффорд.
Ністелрой, getty images
07 липня 2024, 15:23
Руд ван Ністелрой стане першим асистентом головного тренера Манчестер Юнайтед Еріка тен Гага. Про це повідомляє нідерландське видання Algemeen Dagblad.
За інформацією джерела, нідерландський фахівець підпише з "Манкуніанцями" трудову угоду терміном на два роки. Наразі ван Ністелрой очікує отримання робочої візи, для того, щоб приступити до роботи в МЮ.
У послугах 48-річного нідерландця також були зацікавлені Бернлі, Брюгге та неназвані клуби з Німеччини та Іспанії. Вони хотіли призначити його головним тренером, але Руд вирішив прийняти пропозицію "Червоних дияволів".
Останнім місцем роботи Ван Ністелроя був ейндговенський ПСВ, який він залишив влітку 2023 року. Під його керівництвом "Селяни" провели 50 матчів, вигравши Суперкубок Нідерландів-2022 та Кубок країни в сезоні-2022/23.
Нагадаємо, що Руд ван Ністелрой з 2001-го по 2006-й рік захищав кольори Манчестер Юнайтед. За цей час він відіграв за клуб 219 матчів, забив 150 голів та віддав 30 результативних передач. Разом з "Червоними дияволами" нідерландець по одному разу вигравав всі найпрестижніші трофеї Англії.