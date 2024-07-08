Англія

23-річний футболіст залишиться на Стемфорд Брідж.

Челсі визначився з планами на форварда Ніколаса Джексона.

23-річний футболіст неоднозначно провів свій дебютний сезон в Англії, тому "сині", за чутками, були готові зробити ставку на іншого нападника в майбутній кампанії.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму подкасті, на поточний момент Челсі вважає Джексона "недоторканним" — гравець не буде відпущений у поточне трансферне вікно. При цьому, лондонці все ж мають намір посилити позицію центрфорварда.

Ніколас Джексон записав на свій рахунок 17 голів і шість результативних передач у 44 поєдинках за Челсі. Контракт сенегальця розрахований до 2031 року.