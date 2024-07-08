Англія

"Червоні дияволи" не розраховують на бразильця.

У Манчестер Юнайтед, як і раніше, відкриті для продажу Каземіро.

У травні та червні чутки активно відправляли бразильця в Саудівську Аравію, проте останнім часом розмови вщухли.

Згідно з оновленими даними інсайдера Фабріціо Романо, питання продажу Каземіро, як і раніше, актуальне для Манчестер Юнайтед.

Представники чемпіонату Саудівської Аравії підтримують зв'язок з оточенням 32-річного хавбека. "Червоні дияволи" готові розлучитися з гравцем і придбати на його місце іншого півзахисника.

Каземіро представляє кольори Манчестер Юнайтед із 2022 року. Трансферна вартість ексфутболіста мадридського Реала оцінюється експертами Transfermarkt у 20 млн євро.