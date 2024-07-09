Англія

Півзахисник висловив думку стосовно напруженого графіку у футболі.

Родрі прокоментував напруженість календаря у сучасному футболі.

"Настає момент, коли все це зливається воєдино, і цього стає забагато. Тобі потрібні фізичні кондиції, щоб грати, але голова також важлива", — цитує півзахисника The Guardian.

"Люди бачать лише гру, але є ще передігровий період, підготовка, подорож, час, проведений у готелі. Чесно кажучи, з цим треба щось робити. Матчів стає все більше і більше, і схоже, що це не зупиниться. Ви повинні дбати про гравців. Я дуже добре це усвідомлюю. Я дійшов до того, що більше не можу цього робити. Але, здається, якщо ви скажете про це... Слухайте, я знаю, що футбол – це бізнес, я знаю, що в ньому залучені великі гроші, але є момент, коли ви повинні піклуватися про спортсменів.

Чи мають футболісти відстоювати свою позицію, як єдиний колектив? Так, так. Це має бути саме так. Насправді, за останній рік були ситуації, в яких ми говорили, що ми повинні щось робити, хоча це складно, тому що ми розділені. Ми в різних клубах, нелегко створити колективний голос. Але хтось має підняти руку. І люди, які мають владу, великі організації, повинні сказати: "Послухайте, це все добре, але ми повинні дбати, особливо про це покоління гравців, про таких хлопців, як Ламін Ямал, якому 16 років..". Ніхто не може грати 60, 70 ігор за сезон. Пару сезонів – можливо, але не 10.

Це не обов'язково може бути під час гри, це може бути, коли ти на виїзді, готуєшся до гри. Іноді твоя голова каже: "Досить". Або ти хочеш зупинитися. Але зрештою, є величезна мотивація. Ти завжди знаходиш енергію, сили. Додатковий час у матчах доводить тебе до межі. Бувають моменти, коли ти мусиш черпати енергію з.. ну, я не знаю, звідки ти її черпаєш, але звідкись. Змагатися, грати – це добре, але відпочинок важливий. Є момент, коли тобі потрібен спокій. Ми люди, нам потрібно відключитися. Потрібно бути з сім'єю, мати вільний час. Люди бачать тільки те, що ти змагаєшся, але сезон довгий. Але мотивація робити щось важливе величезна".

У півфіналі Євро-2024 збірна Іспанії зіграє з Францією, матч розпочнеться 9 липня о 22:00 за київським часом.