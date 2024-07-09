"Гірники" посилилися хорватським опорником із Бундесліги.
Бартол Франьїч, фото Шахтар
09 липня 2024, 14:20
Офіційний сайт донецького Шахтаря оголосив про перехід опорного півзахисника Вольфсбурга Бартола Франьїча.
Склад "гірників" 24-річний хорват поповнив на правах оренди до кінця сезону-2024/25. Клуб УПЛ має право викупу гравця.
Протягом минулої кампанії Франьїч представляв Дармштадт. У 20 матчах Бундесліги він відзначився 1 асистом.
До Вольфсбурга Бартол виступав за загребське Динамо, вихованцем якого він є. Із столичним клубом він тричі ставав чемпіоном Хорватії та одного разу виграв Кубок країни.
Також на рахунку Франьїча 1 гол та 1 асист у 15 матчах за збірну Хорватії U-21.