Україна

"Гірники" посилилися хорватським опорником із Бундесліги.

Офіційний сайт донецького Шахтаря оголосив про перехід опорного півзахисника Вольфсбурга Бартола Франьїча.

Склад "гірників" 24-річний хорват поповнив на правах оренди до кінця сезону-2024/25. Клуб УПЛ має право викупу гравця.

Протягом минулої кампанії Франьїч представляв Дармштадт. У 20 матчах Бундесліги він відзначився 1 асистом.

До Вольфсбурга Бартол виступав за загребське Динамо, вихованцем якого він є. Із столичним клубом він тричі ставав чемпіоном Хорватії та одного разу виграв Кубок країни.

Також на рахунку Франьїча 1 гол та 1 асист у 15 матчах за збірну Хорватії U-21.