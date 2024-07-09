Англія

Центрбек став четвертим літнім підписанням "лисиць".

Центральний захисник Калеб Околі перебрався до Лестер Сіті з Аталанти, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

За даними transfermarkt, 22-річний італієць обійшовся "лисицям" у 14 мільйонів євро. Контракт із ним розраховано до кінця червня 2029 року.

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Гравець нігерійського походження є вихованцем Аталанти. На рахунку Околі 17 матчів за клуб із Бергамо в усіх турнірах.

У сезоні-2023/24 він представляв Фрозіноне на правах оренди, взявши участь у 37 матчах Серії А та Кубка Італії (1 асист).

Раніше Лестер Сіті викупив нападника Іссааку Фатаву в Спортінга (Лісабон), придбав півзахисника Челсі та підписав екснападника Фулгема.