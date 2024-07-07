Англія

Клубну прописку змінив 18-річний вихованець "синіх".

Центральний півзахисник Майкл Голдінг став гравцем Лестер Сіті, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Угода з 18-річним англійцем розрахована на чотири роки. За даними відомого інсайдера Фабріціо Романо, за Голдінга Челсі отримав близько 5 млн фунтів стерлінгів.

Golding is Blue 🟡 🔵 pic.twitter.com/fW0Ezl2JSz — Leicester City (@LCFC) July 7, 2024

У сезоні-2023/24 півзахисник узяв участь у 26 матчах Челсі (1), Челсі U-21 (13) і Челсі U-18 (12). Протягом минулої кампанії Майкл відзначився 3 голами і 4 асистами.

На рахунку Голдінга 33 матчі за чотири збірні Англії (U-18, U-17, U-16, U-15).

Нагадаємо, Лестер Сіті також посилився колишнім вінгером Фулгема.