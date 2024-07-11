Англія

Італієць розпочав тренувальний процес у Челсі.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска поділився враженнями від переходу в клуб та першого тренувального тижня у новій команді. Його слова наводить офіційний сайт "Синіх".

"Я дуже щасливий та схвильований. Це буде фантастична подорож, і я радий почати роботу з гравцями якомога швидше.

Спочатку було досить жваво, і це нормально. Так завжди буває. Ти намагаєшся познайомитися з усіма людьми на базі та з деякими гравцями, які вже на ній присутні. Але відчуття просто фантастичні.

Одна з причин, чому я тут, полягає в тому, що команда дуже хороша та сповнена талантів. Найголовніше зараз — це те, що ми можемо створити правильну культуру, яка рухатиме нас у цьому сезоні.

Я завжди кажу одне й те саме: якщо ви здатні покращувати гравців, то ви здатні покращувати і команду. Тому наша мета — намагатися покращувати їх усіх з кожним днем", — заявив Мареска.