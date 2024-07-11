Представник іспанського фулбека заявив, що навряд чи його клієнт змінить клуб цього літа.
Марк Кукурелья, Getty Images
11 липня 2024, 14:30
Футбольний агент Алейс Піке, який представляє інтереси лівого захисника лондонського Челсі та збірної Іспанії Марка Кукурельї, висловився про майбутнє свого клієнта.
"Кукурельї дуже комфортно в Челсі та Лондоні, він щасливий там.
Його ідея полягає в тому, щоб залишитися в клубі. За звичайних обставин він продовжить там виступати", — цитує слова агента Кукурельї журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Cadena SER.
У минулому сезоні Марк Кукурелья провів за Челсі 26 матчів, в яких він забив один гол, віддав два асисти та заробив десять попереджень.