Англія

Представник іспанського фулбека заявив, що навряд чи його клієнт змінить клуб цього літа.

Футбольний агент Алейс Піке, який представляє інтереси лівого захисника лондонського Челсі та збірної Іспанії Марка Кукурельї, висловився про майбутнє свого клієнта.

"Кукурельї дуже комфортно в Челсі та Лондоні, він щасливий там.

Його ідея полягає в тому, щоб залишитися в клубі. За звичайних обставин він продовжить там виступати", — цитує слова агента Кукурельї журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Cadena SER.

У минулому сезоні Марк Кукурелья провів за Челсі 26 матчів, в яких він забив один гол, віддав два асисти та заробив десять попереджень.