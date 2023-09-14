Англія

Футболіст буде підтримувати форму за допомогою індивідуальних тренувань.

Сьогодні, 14 вересня, Манчестер Юнайтед опублікував заяву, в якій повідомив, що вінгера Джейдона Санчо відсторонено від тренувань з основною командою.

Це сталося після того, як 23-річний англієць опинився поза заявкою "червоних дияволів" на матч АПЛ проти Арсеналу (1:3) за рішенням головного тренера Еріка тен Гага, який був незадоволений гравцем на тренувальному процесі.

Тоді ж Санчо опублікував пост у твіттері, заявивши, що не потрапив до заявки з інших причин, які він не збирається розголошувати.

За інформацією The Athletic, Санчо було відсторонено після того, як він відмовився вибачатися перед тен Гагом.

Таким чином, Санчо залишатиметься поза складом команди та підтримуватиме свою форму за допомогою індивідуальних тренувань.