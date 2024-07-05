Італія

Англієць має кілька варіантів продовження своєї кар'єри.

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво туринського "Ювентуса" розглядає можливість орендної угоди для 24-річного англійця з правом подальшого викупу.

При цьому наголошується, що "червоні дияволи" не проти такого варіанту, але вони мають намір включити пункти, по виконанню яких викуп стане обов'язковою опцією.

Діючий контракт Санчо з МЮ розрахований до літа 2026 року. За повноцінний трансфер команда з Манчестера має намір отримати близько 40 млн фунтів.

Боруссія Д, де Санчо провів минулий сезон на правах оренди, також продовжує спроби домовитися з МЮ, проте поки що сторони не можуть знайти компроміс.

Минулого сезону Санчо провів 21 матчі за "джмелів", у яких забив три м'ячі та віддав три асисти.