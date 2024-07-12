Англія

Людина, яка ще за Фергюсона вигравала АПЛ.

Манчестер Юнайтед продовжив контракт із 36-річним центральним захисником Джонні Евансом. Про це повідомляє офіційний сайт манкуніанського клубу.

Зазначається, що нова угода розрахована до кінця сезону-2024/25.

"Я радий, що продовжив контракт із Манчестер Юнайтед ще на один сезон. Завжди велика честь грати за цей великий клуб і відчувати підтримку наших неймовірних вболівальників.

Повернутися до клубу в минулому сезоні, а також представляти команду разом із фантастичними партнерами по команді та під керівництвом чудового менеджера було честю.

Загальна перемога в Кубку Англії стала незабутнім досвідом. Я знаю, що в майбутньому сезоні ми можемо поборотися за ще більшу кількість трофеїв", — наводить слова Еванса офіційний сайт МЮ.

Минулого сезону Джонні Еванс відіграв за Манчестер Юнайтед 30 матчів, віддав одну результативну передачу та отримав дві жовтих картки.