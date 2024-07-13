Інакше — аравійці виходять із перемовин.
Едерсон Мораес, Getty Images
13 липня 2024, 10:01
Шалені гроші Саудівської Аравії знову завітали до Європи під час чергового трансферного вікна.
Одним із головних претендентів на те, аби продовжити виступи в країні на близькому сході цього разу є бразильський воротар англійського Манчестер Сіті Едерсон Мораес.
Однак цього разу аравійці в особі Ан-Насра вирішили діяти швидко й не бажають витрачати час на беззмістовні перемовини.
30 млн євро — остання пропозиція від клубу, за який виступає Кріштіану Роналду, і вона буде діяти лише найближчі 48 годин.
Після цього, у разі відсутності відповіді "містян", Ан-Наср завершує будь-які перемовини щодо гравця.
За 43 матчі минулого сезону Едерсон пропустив 34 голи та 16 ігор відіграв "на нуль".