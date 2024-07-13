Англія

Інакше — аравійці виходять із перемовин.

Шалені гроші Саудівської Аравії знову завітали до Європи під час чергового трансферного вікна.

Одним із головних претендентів на те, аби продовжити виступи в країні на близькому сході цього разу є бразильський воротар англійського Манчестер Сіті Едерсон Мораес.

Однак цього разу аравійці в особі Ан-Насра вирішили діяти швидко й не бажають витрачати час на беззмістовні перемовини.

30 млн євро — остання пропозиція від клубу, за який виступає Кріштіану Роналду, і вона буде діяти лише найближчі 48 годин.

Після цього, у разі відсутності відповіді "містян", Ан-Наср завершує будь-які перемовини щодо гравця.

За 43 матчі минулого сезону Едерсон пропустив 34 голи та 16 ігор відіграв "на нуль".