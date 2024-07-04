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Цікаве бажання гравця поїхати на заробітки.

Бразильський воротар англійського Манчестер Сіті Едерсон свого часу в 2017 році коштував "містянам" 40 млн євро, які за його перехід отримала лісабонська Бенфіка.

Після цього вже 30-річний виконавець став невід’ємною складовою колективу Хосепа Гвардіоли й устиг здобути із Сіті чималу кількість трофеї.

Проте цього гравцю виявилось замало, і за два роки до завершення контракту він вирішив знайти собі нове місце роботи.

У Саудівській Аравії, бо там більше платять, певна річ.

Ан-Наср, у складі якого виступає, зокрема, португальський супербомбардир Кріштіану Роналду, ще наприкінці сезону запропонував Едерсону ідею долучитись до клубу, а вже за ходом Копа Америка бразилець відповів на цю пропозицією згодою з власного боку.

Наразі справа залишається виключно за клубами, які прагнуть знайти спільну мову щодо трансферу на рівні 35 млн євро.

За 43 матчі минулого сезону Едерсон пропустив 34 голи та 16 ігор відіграв "на нуль".