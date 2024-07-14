Серб зацікавив англійський клуб.
Міленкович, getty images
14 липня 2024, 12:40
Центральний захисник італійської Фіорентини та збірної Сербії Нікола Міленкович може перейти в англійський Ноттінгем Форест. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, "Лісники" вже надіслали офіційну пропозицію в італійський клуб. Повідомляється, що для представника АПЛ буде дуже складно домовитися про перехід 26-річного серба, але Ноттінгем Форест прикладає максимум зусиль, щоб роздобути до свого складу захисника "Фіалок".
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 15 млн. євро.
Минулого сезону Нікола Міленкович відіграв за Фіорентину 50 матчів, віддав дві результативні передачі та отримав вісім жовтих карток.
Раніше повідомлялося, що Фіорентина придбала Кіна в Ювентуса.