Англія

Серб зацікавив англійський клуб.

Центральний захисник італійської Фіорентини та збірної Сербії Нікола Міленкович може перейти в англійський Ноттінгем Форест. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "Лісники" вже надіслали офіційну пропозицію в італійський клуб. Повідомляється, що для представника АПЛ буде дуже складно домовитися про перехід 26-річного серба, але Ноттінгем Форест прикладає максимум зусиль, щоб роздобути до свого складу захисника "Фіалок".

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 15 млн. євро.

Минулого сезону Нікола Міленкович відіграв за Фіорентину 50 матчів, віддав дві результативні передачі та отримав вісім жовтих карток.

Раніше повідомлялося, що Фіорентина придбала Кіна в Ювентуса.