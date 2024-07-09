Італія

Центрфорвард остаточно перебрався до Флоренції.

Центральний нападник Мойзе Кін поповнив склад Фіорентини, передає офіційний сайт клубу Серії А.

За даними transfermarkt, Ювентус отримав за 24-річного італійця 13 млн євро. Контракт "фіалок" із Кіном розраховано до кінця червня 2029 року.

У сезоні-2023/24 нападник узяв участь у 20 матчах "б'янконері", не відзначившись результативними діями. Частину кампанії він пропустив через травми.

Також на рахунку Мойзе 4 голи та 2 асисти в 15 поєдинках за збірну Італії.