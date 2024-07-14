Англія

Нідерландець висловився про майбутні виступи за манчестерський клуб.

Новоспечений нападник Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе прокоментував свій перехід із Болоньї в манкуніанський клуб.

"Я гравець, який завжди присвячував все перемозі; я готовий до наступного виклику — вийти на новий рівень у своїй кар’єрі та виграти більше трофеїв.

Приєднатися до такого культового клубу — це привілей. Зараз я маю взяти невелику перерву після виступу за збірну, але після повернення готовий одразу допомогти клубу", — сказав Зіркзе.

Нагадаємо, його контракт з МЮ розрахований до 2029 року.