Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанець висловився про партнера по Челсі.

Гравець збірної Іспанії Марк Кукурелья поділився думками про суперника по фіналу Євро та одноклубника Коула Палмера.

"Його футбольне мислення так швидко працює, що він завжди на крок попереду інших.

Його здатність приймати рішення майже завжди чудова, і від такого рівня інтелекту найскладніше захиститися, просто неможливо передбачити, що він зробить далі. Я багато страждав на тренуваннях.

Він дуже нагадує мені Ламіна Ямаля, вони мають схожий стиль гри. Він хлопець, який не сильно переживає через що б там не було. Вони не сприймають життя і себе надто серйозно. Якби ви зустріли Палмера на вулиці, ви ніколи не сказали б, що він футболіст. Але потім він починає грати й… ууф.

Він перейшов у Челсі в непростий час, коли команда зазнавала труднощів, і одразу вплинув. Це дуже допомогло йому продовжувати зростати і ставати більш впевненим у собі. Коли такі гравці почуваються впевнено, вони впливають на результат", — сказав Кукурелья.

Нагадаємо, фінал Євро відбудеться у найближчу неділю, початок о 22:00.