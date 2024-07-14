У неділю, 14 липня, київське Динамо провело третій контрольний матч у рамках навчально-тренувального збору в Австрії.
Олександр Піхальонок, Динамо
14 липня 2024, 17:59
Підопічні Олександра Шовковського провели товариський матч проти данського Брондбю та здобули розгромну перемогу 4:0.
Голами в складі віцечемпіонів України відзначались Попов, Царенко, Андрієвський та Піхальонок.
Наступний контрольний поєдинок Динамо проведе у середу, 17-го липня, проти південноафриканського футбольного клубу з міста Преторія – Мамелоді Сандаунз.
Динамо – Брондбю – 4:0
Голи: Попов, 14, Царенко, 71, Андрієвський, 75, Піхальонок, 81.
Динамо: 35. Нещерет, 2. Вівчаренко, 4. Попов, 40. Біловар, 20. Караваєв, 6. Бражко, 29. Буяльський (к), 8. Шепелєв, 17. Лонвейк (76. Піхальонок, 33), 9. Волошин (7. Ярмоленко, 46), 11. Ванат.
Брондбю: 50. Сонне-Шмідт, 23. Каппіс, 42. Сондергаард, 18. Тшіємбе, 3. Хеггхейм, 43. Ларсен, 20. Ковальчик, 8. Грев, 35. Нарті. 99 Йєбоа, 9. Омоїхуанфо.