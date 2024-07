На офіційному сайті FFF (Федерації футболу Франції) з'явилася заява з реакцією на "неприйнятні расистські" співи гравців збірної Аргентини в ході святкувань перемоги на цьогорічному Кубку Америки.

Президент FFF Філіпп Діалло закликав своїх колег із FIFA та AFA (Аргентинської футбольної асоціації) відповісти на "шокуючі вирази, які суперечать цінностям спорту та прав людини". У заяві Федерації футболу Франції йдеться про те, що внаслідок цієї ситуації Діалло вирішив подати судову скаргу.

Те, як гравці співають пісню, що спричинила скандал, у прямому ефірі транслював півзахисник Енцо Фернандес:

"Вони грають за Францію, але самі родом з Анголи

Його мама — нігерійка, його тато — камерунець

Проте в паспорті написано: француз".

Here is Enzo Fernandez and Argentina players celebrating that Copa America win by singing that racist France chant from the 2022 World Cup pic.twitter.com/pxoaX2MApE