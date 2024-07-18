Англія

Нідерландець розпочав будувати свій Ліверпуль.

Центральний захисник Ліверпуля Джарелл Кванса висловився про роботу з новим головним тренером команди Арне Слотом та свої цілі на наступний сезон. Його слова наводить офіційний сайт клубу.

"Наразі йде процес адаптації до ідей та вимог нового тренера. Це нормально. Думаю, мої сильні сторони можуть стати йому в пригоді. Слот любить, коли його команда володіє м'ячем, мені це теж подобається. Але попереду ще є час, нам багато чого потрібно поліпшити.

Попереду багато того, чого можна очікувати. Минулий сезон вийшов для нас прекрасним, і ми, озираючись назад, можемо отримати багато позитивних моментів. У новому сезоні ми гратимемо з іншим тренером та іншим стилем, і я думаю, що він нам підійде.

Я така людина, яка завжди хоче вдосконалюватися і бути кращою. Я дивлюся на позитивні й негативні моменти і просто приймаю все таким, яким воно є. Якщо говорити про те, які думки мене переслідували у відпустці, то можна сказати, що думав тільки про те, як стати кращою версією себе. Саме цього я і хочу", — сказав Кванса.

Минулого сезону 21-річний Джарелл Кванса відіграв за Ліверпуль 33 матчі, забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.